ОУН, "Белый молот" и "Правый сектор" vs полиция и Нацгвардия: потасовка в Киеве

Во время столкновений с полицией и бойцами Национальной гвардии, которые произошли накануне вечером на улице Грушевского в Киеве, пострадали несколько активистов.

Вечером в четверг, 19 января, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского идущие колонной члены националистических организаций "ОУН", Правый сектор" и "Белый молот" начали посреди дороги поливать бензином автомобильные покрышки. Вскоре на место происшествия со стороны стадиона им. Лобановского вышла колонна правоохранителей. Участники шествия с криками "Ганьба!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки стороны разошлись.

"После драки на Грушевского мы разошлись мирно. На сколько мне известно, никого не задержали. Мусора вновь открыто бьют людей на улицах. Бьют девушек, избили Искру. У Горана, лидера "Белого молота", сломана или треснувшая рука", — написала на своей странице в Facebook активистка Виктория Резниченко.

При этом она признала, что активисты во время шествия пытались поджечь автомобильные покрышки.

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Масштабные столкновения, произошедшие на Грушевского 19 января 2014 года, принято считать переломным моментом во время акций протеста в центре Киева. Они стали ответом протестующих на принятые несколькими днями ранее в Верховной Раде т.н. "диктаторские законы".