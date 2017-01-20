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    ОУН, "Белый молот" и "Правый сектор" vs полиция и Нацгвардия: потасовка в Киеве

    (обновлено: )26620
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.
    Украинское фото

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    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года.

    Во время столкновений с полицией и бойцами Национальной гвардии, которые произошли накануне вечером на улице Грушевского в Киеве, пострадали несколько активистов.

    Марш нации, организованный Азовом в Киеве 14 октября 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Азов" и ПС на "Марше нации" в Киеве: пиротехника, факелы и файеры

    Вечером в четверг, 19 января, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского идущие колонной члены националистических организаций "ОУН", Правый сектор" и "Белый молот" начали посреди дороги поливать бензином автомобильные покрышки. Вскоре на место происшествия со стороны стадиона им. Лобановского вышла колонна правоохранителей. Участники шествия с криками "Ганьба!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки стороны разошлись.

    "После драки на Грушевского мы разошлись мирно. На сколько мне известно, никого не задержали. Мусора вновь открыто бьют людей на улицах. Бьют девушек, избили Искру. У Горана, лидера "Белого молота", сломана или треснувшая рука", — написала на своей странице в Facebook активистка Виктория Резниченко.

    При этом она признала, что активисты во время шествия пытались поджечь автомобильные покрышки. 

    Смотрите также: Новое видео жестокого избиения "Беркутом" журналистов во время Майдана

    Масштабные столкновения, произошедшие на Грушевского 19 января 2014 года, принято считать переломным моментом во время акций протеста в центре Киева. Они стали ответом протестующих на принятые несколькими днями ранее в Верховной Раде т.н. "диктаторские законы".

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