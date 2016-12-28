"Правый сектор" в Одессе разрушил мемориал жертв памяти Ту-154

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Представители "Правого сектора" уничтожили цветы, которые возложили возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи. Об этом на своей странице в Facebook написал один из лидеров организации Сергей Стерненко.

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Как сообщается, представители ПС нацепили на ворота консульства несколько табличек с надписями: "Смерть врагам", "Боженька не любит оккупантов" и другие.

Facebook Sergiy Sternenko Нападение "Правого сектора" на мемориал жертвам Ту-154 в Одессе

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря.

По российского данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.