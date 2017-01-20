наверх
20.01.201712:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области избили бойца "Правого сектора"

    (обновлено: )16820
    Сообщается, что возвращаясь домой ветеран антитеррористической операции наткнулся на группу из пяти молодых людей, которые его избили, а позднее намеревались вывезти в лес.
    Авто полиции. Архивное фото
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Экс-бойца добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" жестоко избили в Измале Одесской области, сообщается на странице регионального отделения "ПС" в Facebook.

    Столкновения между активистами ОУН и правоохранителями во время акции в память о событиях на Майдане Незалежности 19 января 2017 года
    Украинское фото
    ОУН, "Белый молот" и "Правый сектор" vs полиция и Нацгвардия: потасовка в Киеве

    "Ветеран войны друг "Докер", который принимал участие в боевых действиях в составе ДУК ПС, был тяжело избит, и, на удивление, остался жив", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что возвращаясь вечером домой он "случайно наткнулся на группу из пяти пророссийских молодых людей", которые узнав, что "Докер" — националист и воевал в рядах "Правого сектора", "бросились его бить".

    "На этом конфликт не закончился. Эти же преступники ждали бойца прямо под его домом, однако были уже вооружены бейсбольными битами и имели целью завершить свое грязное дело и вывезти националиста в лес. На этот раз жители встали на защиту "Докера" и сумели отогнать (нападавших — ред.)", — уточнили в ПС.

    Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Одессе, в результате которого погиб боец "ПС".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Екатерина Одарченко
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны