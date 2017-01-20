В Одесской области избили бойца "Правого сектора"

Нацполиция Киева

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Экс-бойца добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" жестоко избили в Измале Одесской области, сообщается на странице регионального отделения "ПС" в Facebook.

"Ветеран войны друг "Докер", который принимал участие в боевых действиях в составе ДУК ПС, был тяжело избит, и, на удивление, остался жив", — говорится в сообщении.

Сообщается, что возвращаясь вечером домой он "случайно наткнулся на группу из пяти пророссийских молодых людей", которые узнав, что "Докер" — националист и воевал в рядах "Правого сектора", "бросились его бить".

"На этом конфликт не закончился. Эти же преступники ждали бойца прямо под его домом, однако были уже вооружены бейсбольными битами и имели целью завершить свое грязное дело и вывезти националиста в лес. На этот раз жители встали на защиту "Докера" и сумели отогнать (нападавших — ред.)", — уточнили в ПС.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Одессе, в результате которого погиб боец "ПС".