Блокада Донбасса. Якубин о скрытых и реальных мотивах добробатов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Бойцы и ветераны батальона "Донбасс" объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Как рассказали на пресс-конференции в понедельник участники АТО, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех".

"Ситуация с блокадой неподконтрольных территорий очень напоминает блокаду Крыма, когда несколько отдельно взятых батальонов, добровольцев батальонов решили, что они будут блокировать до того, пока не будут удовлетворены их некие требования. В данном случае стоит рассматривать идею о некой блокаде с точки зрения политических требований, более того, политических требований, которые до конца не оглашаются. Мы с вами слышим некую публичную фразу, что это связано с тем, что не происходит продвижение в вопросе обмена военнопленными, но я думаю, что это только вершина айсберга. На самом деле тут скорее стоят некие экономические интересы, в первую очередь, каким образом дальше перераспределять потоки, связанные с теневым сектором, который есть в зоне АТО, кто это будет контролировать, и кто получает ключевые ресурсы. И, наверное, здесь есть и аспект, связанный с энергетической отраслью: теперь ставится под вопрос, будет ли Украина закупать уголь из шахт, которые расположены на территории самопровозглашенных республик, и если будет, то каким образом будет его завозить, или она откажется от этой практики. Мне кажется, что батальоны здесь играют роль агентов экономических интересов тех, кто хотел бы повлиять на этот процесс или получить какую-то свою долю в этом процессе", — сказал политический эксперт Алексей Якубин в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по мнению политтехнолога, в заявлении о начале блокады Донбасса добробатами есть и некая проверка власти, насколько она будет готова поддерживать свое легитимное право на применение силы.

"Если власть в данном случае разрешит этим батальонам диктовать свои условия, то это покажет, в том числе и в глазах международного сообщества, что наша государственная власть очень слаба. Потому что в действительности то, что говорят эти батальоны, — это во многом посягательство на суверенную функцию государства. Руководители этих батальонов, когда они делают подобные заявления, должны понимать, что это граничит с посягательством на функции, которые может выполнять только государство", — считает Якубин.

Политолог обратил внимание, что заявление о блокаде Донбасса намеренно сделано в конце года.

"Мы знаем, что за частью этих батальонов стоят силы, которые против "Минска". Тот же Семен Семенченко и другие представители партии "Самопомич", то есть силы, которые говорили, что "Минск-2" не работает, он не нужен Украине, и он навязан Украине, это не выход, давайте от него откажемся. Мне кажется, тут есть некая попытка остановить возможный процесс, связанный с политической частью "Минска", потому, что в воздухе все равно есть некая идея о том, что месяц-два (так как "Минск" уже очевидно будет пролонгирован, как минимум, на следующие полгода) Киеву придется возвращаться к политической части. Так что блокада — это желание не допустить даже возможности какого-то публичного возвращения в эту плоскость", — сказал Якубин.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что действия батальонов представляют собой некий вызов политике правительства, которая планировалась по поводу востока.

"В правительстве уже несколько раз были заявления о том, что экономическая блокада, наоборот, больше навредила, что вследствие того, что мы начали блокировать, начались эти процессы. Даже тот же Тука об этом говорил, что вследствие этого там гривневая зона уменьшилась, усилилась рублевая зона, мы утратили контроль над экономикой и так далее. Таким образом действия добробатов абсолютно противоречат курсу правительства, и очевидно, что они инспирируются, для того чтобы проверить реакцию правительства — а будет ли она? Или это будет, как в ситуации с Крымом, когда правительство не говорило ни "нет", ни "да". Тут может быть схожая ситуация, и на самом деле во многом от власти будет зависеть, сможет ли она показать, что она все-таки контролирует в том числе и прерогативу государства", — подчеркнул политолог.

Также эксперт не исключает, что заявление о блокаде не превзойдет в плоскость реальных действий.

"Возможно, это делается для того, а такая вероятность велика, что в случае некоего большого обмена "всех на всех", присвоить себе лавры. Представители "партии войны" скажут: "смотрите, это благодаря нам, мы смогли заставить государство наконец-то начать вот так действовать, а без нас бы этого не было". Грубо говоря, они просто пытаются встроиться в поезд, который уже едет, запрыгнуть в последний вагон, понимая, что такой некий обмен возможен", — предположил Якубин.