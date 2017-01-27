наверх
27.01.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    У жителя Подмосковья нашли флаги "Правого сектора" и нацистскую форму

    (обновлено: )5601
    По данным Росгвардии, в доме, где проживает задержанный, обнаружена и изъята нацистская форма времен Великой Отечественной войны. Также рядом с домом нашли бункер, рассчитанный на длительное пребывание четырех человек.
    Сотрудники подразделений специального назначения РФ. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. У задержанного с крупным арсеналом жителя Подмосковья обнаружены флаги "Правого сектора", который запрещен в РФ, сообщает Росгвардия в пятницу.

    Полиция расследует причину взрыва в Одессе, в котором погиб боец Правого сектора
    Канал полиции Одесской области в Youtube
    В Одессе расследуют взрыв, в котором погиб боец "Правого сектора"

    "В доме, где проживает задержанный, помещения были оборудованы нацистской символикой, флагами запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор", обнаружена и изъята нацистская форма времен Великой Отечественной войны", — говорится в релизе.

    А рядом с домом подозреваемого обнаружен "бункер, рассчитанный на длительное пребывание четырех человек".

    Накануне в МВД РФ уже сообщали о задержании 62-летнего жителя Подмосковья, у которого было изъято восемь карабинов, три винтовки, 16 пистолетов и другое оружие, а также 12 тысяч боеприпасов. Однако подробности спецоперации тогда не приводились.

    Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан РФ, якобы причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор".

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке