У жителя Подмосковья нашли флаги "Правого сектора" и нацистскую форму

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. У задержанного с крупным арсеналом жителя Подмосковья обнаружены флаги "Правого сектора", который запрещен в РФ, сообщает Росгвардия в пятницу.

"В доме, где проживает задержанный, помещения были оборудованы нацистской символикой, флагами запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор", обнаружена и изъята нацистская форма времен Великой Отечественной войны", — говорится в релизе.

А рядом с домом подозреваемого обнаружен "бункер, рассчитанный на длительное пребывание четырех человек".

Накануне в МВД РФ уже сообщали о задержании 62-летнего жителя Подмосковья, у которого было изъято восемь карабинов, три винтовки, 16 пистолетов и другое оружие, а также 12 тысяч боеприпасов. Однако подробности спецоперации тогда не приводились.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан РФ, якобы причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор".