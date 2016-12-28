"Правый сектор" пошумел в Одессе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Сразу после катастрофы Ту-154, которая произошла под Сочи, к зданию российского консульства жители Одессы стали приносить цветы и зажигать свечи. Люди оставляли записки "Россияне, братья, скорбим вместе с вами! Одесса". Однако некоторые отреагировали на трагедию достаточно цинично.

Так, во вторник, 27 декабря, возле консульства РФ в Одессе представители "Правого сектора" снесли импровизированный мемориал памяти жертв авиакатастрофы. Все цветы и плакаты были выброшены в мусорку, а вместо них повесили свои плакаты с надписями "Смерть врагам" и "Русские, уходите! Бояры нет".

"Правосекторовцы Одессы в ответ устроили субботник. Мусор за ватниками было убрано, а их записочки заменены на те, которые являются справедливы по отношению к захватчику украинских земель. Цинично? Возможно. Но в это бурное время сантименты не могут быть уместными!", — говорится в заявление "Правого сектора".

Дипломаты из консульства РФ в Одессе высказали возмущение акцией членов "Правого сектора". В то же время в консульстве отметили, что "ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии каких-либо серьезных шагов для прекращения данного акта вандализма сделано не было".

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", — сказали ТАСС в Генконсульстве.

По словам собеседника агентства, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 — тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями.

Уже не впервой

Это уже не первый подобный инцидент в Одессе. Как писали СМИ, ранее 6 декабря представители "Правого сектора" разгромили мемориал памяти погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, который расположен на Куликовом поле.

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Сообщалось, что свежие цветы, лампадки, венки и игрушки растоптали, после чего позировали на фоне разгромленного мемориала.

Кроме того, в прошлом году,12 мая, в Одессе неизвестные демонтировали импровизированный мемориал погибшим во время трагических событий 2 мая возле Дома профсоюзов.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как на Куликово поле заехал белый микроавтобус. Из него вышли мужчины и загрузили внутрь цветы, венки и лампадки, которые люди приносили на годовщину трагедии.

А 9 мая 2015 года в Одессе неизвестные разгромили сквер памяти Небесной сотни: сломали молодые деревца и разбили скамейки на аллее в Лунном парке, писала Думская.

Как сообщалось, одесские активисты планировали создать на этой аллее мемориал, посвященный Небесной сотне.