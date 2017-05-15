"Стрельба патриотов". На предполагаемого охранника Яроша завели дело

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщают "События".

Напомним, в Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных.