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15.05.201715:31
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    Общество

    "Стрельба патриотов". На предполагаемого охранника Яроша завели дело

    (обновлено: )13210
    В полиции сообщили, что уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший таксист госпитализирован с простреленной ногой.
    Стрельба в Днепропетровской области
    sobitie.com.ua

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

    Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщают "События".

    Напомним, в Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.

    В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться. 

    Ранее сообщалось, что лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных.

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