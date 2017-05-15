Хроника 14 мая: пресс-конференция Порошенко, стрельба в Каменском, инаугурация Макрона

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Петр Порошенко провел первую за минувший год пресс-конференцию, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции, а в йеменской столице Сане ввели чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, из-за которой погибли десятки людей. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пресс-конференция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье 14 мая провел первую за минувший год пресс-конференцию. В основном вопросы журналистов касались начала работы безвизового режима с ЕС, урегулирования в Донбассе. Кроме того Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

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В Каменском таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на "Слава Украине"

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша, сообщает одно из местных изданий. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться.

В Сумах жестоко избили депутата городского совета

В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко в Facebook. Также со ссылкой на управление Национальной полиции области, Клочко заявил, что один из вероятных нападавших задержан.

День Европы в Киеве

В Киеве в воскресенье, 14 мая, проходит День Европы. В этом году он пересекается с финалом Евровидения. Торжественное мероприятие открывали мэр Киева Виталий Кличко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли вместе с послами европейских стран.

Оголившемуся на Евровидении пранкеру грозит до 5 лет тюрьмы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. По словам министра, в понедельник Седюку изберут меру пресечения. Молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления Джамалы и снял штаны.

За воду придется платить больше

Жители некоторых областных центров и киевляне будут вынуждены платить за холодную воду больше. В квитанциях за май, которые придут в июне, плата за воду будет рассчитана пропорционально количеству дней, когда действовали старые и новые тарифы, поскольку новые тарифы вступили в силу в середине месяца. За первые 11 дней начисление будет по старому тарифу, а остальные дни — по новому.

Инаугурация Эммануэля Макрона

В воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром. Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

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Чрезвычайное положение введено в столице Йемена из-за холеры

В йеменской столице Сане в воскресенье введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, из-за которой погибли десятки людей. Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля текущего года стали 115 человек. Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах.

В воскресенье, 14 мая, во всем мире праздновали День матери. Впервые этот День стали отмечать в США: в 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла. Далее День матери распространился более чем в ста странах. Большинство отмечает его во второе воскресенье мая.