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    В Сумах жестоко избили депутата городского совета

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    По словам жены пострадавшего, депутата городского совета Сум "били жестоко по голове, скорее всего битами". По информации главы Сумской ОГА Николая Клочко, один из вероятных нападавших задержан.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Сумах неизвестные битами избили, он в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко в Facebook.

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    По словам жены пострадавшего, его били по голове, "скорее всего битами".

    "20 минут назад мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. Знаю его, как порядочного человека и предпринимателя. Переговорил с его женой, которая сейчас находится в нейрохирургии областной больницы. Она рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами. Позвонил главному врачу Гороху В.В., который заверил, что делается все возможное для Вячеслава, состояние которого тяжелое", — сообщил Клочко.

    Муниципальный портал Сум
    Депутат Сумского городского совета Вячеслав Калиниченко

    Также со ссылкой на управление Национальной полиции области, Клочко заявил, что один из вероятных нападавших задержан.

    По данным Сумского городского информационного портала Калиниченко является членом партии "ВО "Батькивщина". В 2007 г. создал и по настоящее время возглавляет компанию "VIANOR" в Сумской области.  

    Ранее парламентский "Оппозиционный блок" заявил, что в Черновцах был избит председатель городского отделения партии Руслан Тулик. По данным партии, это случилось из-за того, что он выложил в соцсетях фотографии празднования Дня Победы.

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