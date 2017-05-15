В Сумах жестоко избили депутата городского совета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Сумах неизвестные битами избили, он в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко в Facebook.
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По словам жены пострадавшего, его били по голове, "скорее всего битами".
"20 минут назад мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. Знаю его, как порядочного человека и предпринимателя. Переговорил с его женой, которая сейчас находится в нейрохирургии областной больницы. Она рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами. Позвонил главному врачу Гороху В.В., который заверил, что делается все возможное для Вячеслава, состояние которого тяжелое", — сообщил Клочко.
Также со ссылкой на управление Национальной полиции области, Клочко заявил, что один из вероятных нападавших задержан.
По данным Сумского городского информационного портала Калиниченко является членом партии "ВО "Батькивщина". В 2007 г. создал и по настоящее время возглавляет компанию "VIANOR" в Сумской области.
Ранее парламентский "Оппозиционный блок" заявил, что в Черновцах был избит председатель городского отделения партии Руслан Тулик. По данным партии, это случилось из-за того, что он выложил в соцсетях фотографии празднования Дня Победы.