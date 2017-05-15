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    Чрезвычайное положение введено в столице Йемена из-за холеры

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    Военная кампания в Йемене (220)

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    Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы".
    Сана, Йемен
    Associated Press Alex Potter

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В йеменской столице Сане в воскресенье введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, из-за которой погибли десятки людей, передает агентство Рейтер.

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    Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля текущего года стали 115 человек. Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах.

    Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы", отмечает агентство Рейтер. Как сообщило йеменское агентство Saba, система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.

    Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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