День Европы в Киеве: оркестр, национальная кухня и боди-арт

Торжественное мероприятие открывали мэр Киева Виталий Кличко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли вместе с послами европейских стран, передает УНН.

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На Софийской площади был обустроен европейский городок, который состоит из павильонов, представляющих страну-члена ЕС. Каждый шатер знакомит гостей с культурой европейских городов. В городке можно было попробовать национальные блюда, принять участие в лотерее. Для детей рисовали боди-арт и раздавали воздушные шарики.

Во время праздника на Софийской площади выступал оркестр, исполняя композиции европейских композиторов.