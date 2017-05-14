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    День Европы в Киеве: оркестр, национальная кухня и боди-арт

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    Представительство Европейского Союза в Украине вместе с Министерством иностранных дел Украины сегодня организовали открытие Дня Европы на Софийской площади.
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    Торжественное мероприятие открывали мэр Киева Виталий Кличко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли вместе с послами европейских стран, передает УНН.

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    На Софийской площади был обустроен европейский городок, который состоит из павильонов, представляющих страну-члена ЕС. Каждый шатер знакомит гостей с культурой европейских городов. В городке можно было попробовать национальные блюда, принять участие в лотерее. Для детей рисовали боди-арт и раздавали воздушные шарики.

    Во время праздника на Софийской площади выступал оркестр, исполняя композиции европейских композиторов.

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