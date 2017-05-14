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    Фотоленты

    В Киеве празднуют День Европы

    (обновлено: )5601
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    Мэр Киева Виталий Кличко
    РИА Новости Украина
    День Европы
    Мэр Киева Виталий Кличко
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина
    День Европы
    День Европы
    РИА Новости Украина

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    В Киеве в воскресенье, 14 мая, проходит День Европы. В этом году он пересекается с финалом Евровидения.

    Смотрите также: Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

    Главной локацией Дня Европы стала Софийская площадь, где выступают известные музыкальные группы и симфонические оркестры.

    Второй локацией стала Киевская крепость, где проходит выставка, посвященная искусству между миром и войной.

    На территории 1,3 га под открытым небом разместили работы более 60 современных украинских художников. Там проходят встречи общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, тематические мастер-классы и подиумные дискуссии. 

    На церемонии открытия Дня Европы в Украине выступил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины.

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