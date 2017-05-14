В Киеве празднуют День Европы

В Киеве в воскресенье, 14 мая, проходит День Европы. В этом году он пересекается с финалом Евровидения.

Смотрите также: Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

Главной локацией Дня Европы стала Софийская площадь, где выступают известные музыкальные группы и симфонические оркестры.

Второй локацией стала Киевская крепость, где проходит выставка, посвященная искусству между миром и войной.

На территории 1,3 га под открытым небом разместили работы более 60 современных украинских художников. Там проходят встречи общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, тематические мастер-классы и подиумные дискуссии.

На церемонии открытия Дня Европы в Украине выступил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины.