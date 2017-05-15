Порошенко, общаясь с прессой, показал, как далек от народа - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко дал пресс-конференцию журналистам.

В частности, глава государства заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным по телефону освобождение заложников, в том числе журналиста Сущенко. Также Порошенко заявил, что недоволен ходом расследования убийства журналиста Шеремета.

На пресс-конференции президент снова вспомнил о проекте изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Заявления, сделанные гарантом, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Порошенко знову згадав про проект змін до Конституції щодо децентралізації. Чи може це говорити про активізацію роботи в цьому напрямку?

— Ні, стосовно децентралізації не видно активізації, іде імітація децентралізації, тобто розмови про неї є, але реальних кроків не видно. Навпаки, основні потоки всі йдуть в центр, відповідно, буквально на три вулиці, де розташована Адміністрація президента, Кабмін, ВР, там всі гроші збираються.

Президент задоволений роботою Луценка, радить йому провести публічний звіт у Раді. Чи означає це, що змін у Генпрокуратурі не буде, і свій курс Луценко продовжить?

— Так, скоріш за все, Луценко лишиться генпрокурором, навіть має шанси на підвищення, якщо раптом знімуть Гройсмана з поста прем'єра, що на разі не надто ймовірно, то у Луценка є шанс навіть ще стати прем'єром, але, як мінімум, зберегти свою діючу посаду він, скоріш за все, зможе. Але не зрозуміло, чим задоволений президент, тому що ми так і не отримали відповіді на всі ці питання, які накопичилися: хто стріляв на Майдані, хто в Одесі робив злочини, хто вбив журналіста Бузину, хто вбив журналіста Шеремета. Ми на всі ці резонансні запитання так і не отримали жодної відповіді, тому не розумію, чим задоволений президент. Луценко працює в режимі піар-агентства або інформаційного агентства, тобто він оголошує щось, гучні заяви робить, часто виходить до преси, але ж реальних результатів ми не бачимо.

Ще одна теза президента: українці із тимчасового окупованих територій Донбасу і Криму зможуть подорожувати до ЄС без віз після відновлення українського суверенітету над даними територіями. Це більш символічна заява із прив'язкою до безвізу, яка показує, що з Україною жителі цих регіонів мають більше можливостей, чи як?

— Порошенко висловлював припущення, що це стимулює жителів Донбасу повернутися в Україну, питання безвізового режиму, але загалом склалося враження, що він готувався говорити виключно тільки про безвізовий режим, він в даному випадку як студент, який вивчив один білет, він готовий був говорити про безвізовий режим, що це велика перемога, а він взагалі не очікував, що в журналістів виникнуть якісь інші питання. У даному випадку це показує певний відрив від реальності президента, що він вважає, що всіх і на Донбасі, і в Центральній Україні, має турбувати безвізовий режим, а між цим ми маємо статистику, що більше половини українців за своє життя не виїжджали навіть за межі своєї області, а взагалі за кордон не так багато українців їздять, і той факт, що це стане дешевше на 35 євро, на ціну візи, то насправді не так багато змінить, як про це намагається казати президент.

Тому що стосується юридично, я думаю, що можна вже надати право мешканцям тимчасово окупованих територій подорожувати на рівні з українцями, якщо є такі, хто може цим скористатися. Бо, наскільки мені відомо, наприклад, Абхазія і Південна Осетія — користуються мешканці тими ж самими правами, як інші мешканці Грузії, тобто в даному випадку нічим вони не обмежені, тому можна було не обіцяти, що вони отримують після поновлення суверенітету, можна було навіть і зараз надати їм ті ж самі права, за великим рахунком це нічого б не змінило.

І ще одна думка з приводу ситуації на Донбасі, смерті на Донбасі через мінські угоди чи через Путіна, як вам загалом постановка питання президентом?

— Він припускається або свідомо, або несвідомо тієї самої помилки, якої можуть припускатися звичайні обивателі, які от вважають, що там одна людина може бути винна у всьому. Такого не буває. Навіть, якщо вважати, що винна в основному в цьому конфлікті Росія, то все одно звести все до одного Путіна… Путін є вершиною владної піраміди РФ, але він тримається на багатьох інших чиновниках, військових і т.д., тому все звести до одного прізвища — це по-дилетантськи, я вважаю.

Чи не відбувається так, що замість того, щоб шукати виходу з ситуації, дуже довго в нас шукають винних?

— Звичайно, це українська вже національна традиція, що ми весь час шукаємо винних, і ми, наприклад, продовжуємо звинувачувати дуже часто попередню владу. Зараз гучний суд, наприклад, над Януковичем, іншими посадовцями, тобто пройшло вже більше трьох років з дня зміни влади, а, тим не менше, діюча влада хоче і далі кивати на попередників, от попередники винні, але коли ви вже більше трьох років урядували, це виглядає дещо смішно.

Сьогодні Порошенко пообіцяв, що розповість про можливі кандидатури на голову НБУ лише після обговорення їх із нардепами. Це він так тактично з'їхав з теми?

— Поки що є там пару кандидатур, які він може подати, але в цілому зараз провисла трохи відставка Гонтаревої, тому що вона пішла у відпустку на два місяці, до 10 липня відповідно, далі, коли вона вийде з відпустки, то напевно вже наша ВР піде в відпустку, і нікому буде її відправити у відставку. Тому цілком ймовірно, що в тій чи іншій якості лишиться на посаді Гонтарева, приблизно до вересня, а до вересня ще всі ці кандидатури можуть багаторазово змінитися, тому це цілком ймовірно, що президент дійсно поки не визначився зі своєю кандидатурою.

І ще сьогодні Порошенко говорив щодо справи Онищенка. Зокрема вважає він, що Онищенко повинен прибути в Україну і дати свідчення. Що відбувається зараз у цій справі?

— Фактично президент ухилився від відповіді на це запитання, як і від відповіді на інші не зовсім зручні запитання. До речі, журналістів можна похвалити, вони відносно непогано відпрацювали. Принаймні гострі запитання звучали, бо до цього були прес-конференції, на яких гострих запитань взагалі не було. Так от президент зробив вигляд, що він взагалі не слухав ці плівки Онищенка, що він взагалі не в темі, що він чекає на повернення Онищенка в Україну, але він же добре знає, що цього повернення не відбудеться. Тому очевидно, що це питання президенту дошкуляє, що якоїсь такої чіткої відповіді суспільству він дати не може, і відповідно це призводить до того, що йому приходиться ухилятися від відповіді на запитання, бо там зокрема і до нього багато є незручних запитань.

Читайте также: Порошенко похож на студента, который выучил один билет – Спиридонов

Напомним, народный депутат Алексей Рябчин в эфире "ГС" заявил, что Порошенко в три раза увеличил свое состояние, пока Гонтарева была главой НБУ, а нардеп Алексей Гончаренко считает, что до конца мая у НБУ будет новый глава.