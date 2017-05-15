"Киндер-сюрприз". Что президент Франции Макрон принесет Украине?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Франция официально получила нового президента. 14 мая Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства. Церемония передачи власти от уже экс-президента Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце.

"Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо, нуждаются во Франции", — заявил избранный глава государства.

Что Макрон-президент принесет Украине? На этот вопрос во время круглого стола в РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

Начало новой избирательной кампании

Макрон особо не связан с французской политической системой, сейчас его вообще можно назвать "киндер-сюрпризом", отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"На первом этапе он будет ближе к линии Олланда, а потом может творить что угодно. И может быть как ранний Саркози — антироссийским президентом, а может быть как поздний Саркози — абсолютно пророссийским президентом", — сообщил эксперт.

Он напомнил, что во Франции 11 и 18 июня, в два тура, пройдут парламентские выборы, потом будет процедура назначения правительства, и только после этого можно будет увидеть линию политического поведения нового французского президента.

А еще это означает, уверен Бортник, что Франции в ближайшее время — как минимум, до осени — будет не до Украины и решать "украинский кризис" будут в двухсторонних переговорах США и РФ.

Макрон как Порошенко

О важности предстоящих парламентских выборах говорил и руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Эксперт заявил, что Национальное собрание играет серьезную роль во французской политике и "пока не прояснится расклад сил во французском парламенте после предстоящих выборов, сложно ожидать каких-то шагов (от Макрона)".

"Макрон является ставленником финансовых кругов, у этой кандидатуры — технологический характер", — подчеркнул политолог, добавив, что Макрон, как и Порошенко, пришел к власти "абсолютно без команды".

"Пока он не делает никаких шагов — ни вправо, ни влево, ни в сторону России, ни от России. Будет пытаться сохранить статус-кво", — сказал Золотарев.

Впрочем, прогнозирует он, уже к осени Германия в лице канцлера Ангелы Меркель наверняка "подомнет", в смысле политического влияния, Францию под себя.

Конкуренция с Меркель

Сами французы не знают, чего ожидать от Макрона, констатировал политолог Алексей Якубин: новый глава Франции заявлял, что он не партийный, не левый и не правый, у него фактически нет программы, нет набора дальнейших действий.

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Для Украины — тоже загадка, каким будет Макрон, отметил эксперт, поскольку Макрон старался избегать громких заявлений, особенно на международной арене.

"Есть популярное мнение, что он продолжит политику Олланда. Но мы не знаем, какой будет его политика. Тем более, политика "олландизма" потерпела сокрушительное поражение во Франции", — подчеркнул Якубин.

При этом политолог добавил, что Макарон наверняка видит себя новым молодым лидером Европы, и если у него сыграют амбиции, мы можем увидеть большие усилия Парижа в формате Нормандской четверки, конкуренцию с Ангелой Меркель.