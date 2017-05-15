Пистолет как аргумент. Скандалы со стрельбой с участием правосеков

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За два года "Правый сектор" превратился из движущей силы революции в организацию-фантом без понятного руководства и структуры. Кроме того, организация успела засветиться не в одном громком скандале.

РИА Новости Украина вспоминает самые громкие скандалы с участием Правого сектора.

Стрельба в Каменском

В воскресенье, 14 мая, в городе Каменское Днепропетровской области произошла перестрелка в районе дома №47 по улице Медицинской с участием окружения экс-лидера "Правого сектора", нардепа Дмитрия Яроша.

По данным СМИ, стрельбу спровоцировало нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта.

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Помощник нардепа Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винар вскоре подтвердил, что в таксиста стрелял охранник Дмитрия Яроша — Михаил Навроцкий.

Сашко Билый

Особую славу "Правому сектору" принес Александр Музычко, известный как Сашко Билый. Он был председателем Ровенской областной организации партии Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО), главой политсовета УНА-УНСО, а также координатором структур "Правого сектора" в Западной Украине.

Сообщалось, что в составе отряда УНА-УНСО он принимал участие в 1994-1995 годах в первой чеченской войне.

Следственный комитет РФ 7 марта 2014 года возбудил против Музычко уголовное дело по подозрению в убийствах и пытках российских военнослужащих в январе 1995 года.

Во время Евромайдана Музычко приходил с оружием и угрозами на сессию Ровненского облсовета и в Ровненскую прокуратуру, в частности, обещал повесить министра внутренних дел Арсена Авакова, "как собаку".

В ночь с 24 на 25 марта на территории Ровенской области силами ГУБОП и спецподразделения "Сокол" проводилась спецоперация по задержанию и обезвреживанию членов ОПГ, во время которой Сашко Билый был убит.

2 апреля 2014 года МВД Украины на своем сайте опубликовало результаты служебного расследования, согласно которому нарушений при задержании со стороны сотрудников милиции не было, а Сашко Билый якобы застрелил сам себя.

Тем временем, "Правый сектор" обвинил Авакова в смерти своего активиста. Кроме того, ходили слухи, что Сашко Билый поплатился за попытку взять под свой контроль сверхприбыльную нелегальную добычу янтаря в Ровненской области.

Разборки в Мукачево

После убийства Музычко перестрелка в Мукачево стало самым громким скандалом в истории ПС.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка с участием людей, близких к нардепу Михаилу Ланьо, местных милиционеров, а также членов "Правого сектора".

Сообщалось, что в результате перестрелки погибли четыре человека, 13 были ранены. Прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт.

В самом же "Правом секторе" объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники. Они также объявили о бессрочной акции протеста в нескольких городах, требуя отставки главы МВД Арсена Авакова.

Вскоре по факту событий в Мукачево правоохранители задержали четырех членов ПС, двое из которых решением Печерского районного суда Киева были арестованы.

Однако спустя два года расследование конфликта так и не завершено. Часть из бойцов, участвовавших в перестрелке, все еще находится в бегах.

В феврале 2016 года Ярош заявил, что правоохранители так и не смогли задержать причастных к стрельбе в Мукачево.

Стрельба на Драгобрате

В январе 2016 года бойцы "Правого сектора" отметились на Закарпатье. На горнолыжном курорте Драгобрат они отказались платить за обслуживание в ресторане и спровоцировали конфликт со стрельбой.

По данным полиции, утром 10 января на территории одной из гостиниц на горнолыжном курорте Драгобрат неизвестные мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с обслуживающим персоналом с применением оружия. В результате конфликта пострадали четыре человека.

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Сначала "Правый сектор" в Закарпатской области открестился от этого инцидента, но позже в организации признали, что на базу напали их бойцы. Однако в организации заявили, что таким образом борются с донецкими сепаратистами в Закарпатье.

Командир ДУК "Правый Сектор" Андрей Стемпицкий подтвердил, что были задержаны пять их бойцов, среди которых начальник оперативного штаба с позывным "Хорват" и боец с позывным "Бес" — командир 13-го запасного батальона ДУК ПС (Киев), который воевал в Донецком аэропорту.

Прокуратура Закарпатской области объявила им подозрение по статье "хулиганство".

При этом председатель Закарпасткой ОГА Геннадий Москаль отмечал, что участники драки применили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет Макарова и пистолет Стечкина.

Захват церквей и "Правый сектор"

Фигурировал ПС и в церковных разборках: представителей организации обвиняли в том, что они силой отбирают храмы у прихожан Украинской православной церкви.

Так, в сентябре 2015 года в УПЦ МП заявили о том, что члены "Правого сектора" совместно с правоохранителями якобы захватили храм в селе Екатериновка Тернопольской области. Сообщалось, что около 15 человек получили травмы, одного пришлось госпитализировать.

В свою очередь, в Киевском патриархате в драке обвинили представителей Московского патриархата.

Как известно, в Катериновке зарегистрировано две религиозные общины — УПЦ и Киевского патриархата. Община КП после официальной регистрации начала претендовать на богослужения в храме, юридические права на использование которого принадлежат общине УПЦ.

Разборки со стрельбой в Житомире

В мае 2014 года в Житомире со стрельбой меняли руководство "Правого сектора". Как писали местные СМИ, неизвестные люди с оружием захватили и удерживают около 20 человек, которые являются представителями житомирского "Правого сектора".

Позже стало известно, что причиной конфликта со стрельбой стали разборки в середине самого "Правого сектора" из-за того, что киевляне приехали менять житомирское руководство организации.

После нескольких часов "заложников" отпустили. Представители ПС согласились сдать оружие и не оказывать сопротивление правоохранителям.

По материалам из открытых источников интернет