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15.05.201710:58
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    Фотоленты

    Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать "Героям слава!"

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (54)

    (обновлено: )73917
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua
    Перестрелка в Каменском
    gazeta.dp.ua

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    В Каменском (бывший Днепродзержинск — Ред.) произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша, сообщает местное издание "Событие".

    На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен.

    Смотрите также: Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области

    В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться. 

    Ранее сообщалось, что лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных.

    В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии госпитализирован.

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