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    Общество

    "Нацкорпус" блокирует отделения "Сбербанка" в Днепре и Харькове

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (271)

    (обновлено: )33214
    В пресс-службе "Сбербанка" сообщили, что на данный момент из-за акции протеста "Нацкорпуса" не работают два отделения в Днепре и Харькове.
    Блокирование Сбербанка в Днепре
    azov.press

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Работа двух отделений "дочки" "Сбербанка" в Харькове и Днепре приостановлена из-за продолжающейся блокады активистов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе банка.

    azov.press
    Блокирование "Сбербанка" в Днепре
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно

    "На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Харьков, улица Донец-Захаржевского, 2 и город Днепр, улица Воскресенская, 2а. Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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