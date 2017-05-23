НБУ обжалует решения судов о неправомерности национализации "ПриватБанка"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины был возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и процедуры "bail-in", говорится в комментарии НБУ на странице в соцсети Facebook.

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Отмечается, что Нацбанк намерен обращаться в суды высших инстанций с обжалованием этих неправосудных решений.

В НБУ подчеркнули, что уверенны в законности проведенной процедуры "bail-in" (конвертации обязательств финучреждения перед связанными лицами в его акции с обнулением их стоимости), и что все решения по "ПриватБанку" были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть в пользу шести физических лиц средства на 1,05 млрд грн, списанные с их счетов в период национализации банка.