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    НБУ обжалует решения судов о неправомерности национализации "ПриватБанка"

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (241)

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    НБУ уверен, что все решения по "ПриватБанку" были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины был возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и процедуры "bail-in", говорится в комментарии НБУ на странице в соцсети Facebook.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
    Национализация "ПриватБанка" может быть отменена - адвокат

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    Отмечается, что Нацбанк намерен обращаться в суды высших инстанций с обжалованием этих неправосудных решений.

    В НБУ подчеркнули, что уверенны в законности проведенной процедуры "bail-in" (конвертации обязательств финучреждения перед связанными лицами в его акции с обнулением их стоимости), и что все решения по "ПриватБанку" были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

    Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть в пользу шести физических лиц средства на 1,05 млрд грн, списанные с их счетов в период национализации банка. 

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