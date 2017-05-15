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    "ПриватБанк" проведет собрание держателей евробондов 5 июня в Лондоне

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (238)

    (обновлено: )35
    Согласно сообщению размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи, собрание держателей евробондов состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени).
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Государственный "ПриватБанк" 5 июня созывает собрание держателей еврооблигаций на 175 млн долл. с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долл. с погашением 23 января 2018 года, говорится в сообщении эмитента ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания), размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

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    "Эмитент настоящим уведомляет держателей… о собрании держателей облигаций, которое состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени)", — говорится в сообщении.

    В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

    Лондонская фондовая биржа
    Сообщение эмитента ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания), размещенное на сайте Лондонской фондовой биржи

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