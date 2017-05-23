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    Суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису

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    Решение суда было принято по иску физических лиц, среди которых совладелец медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому и Игорю Суркису.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть в пользу шести физических лиц средства на 1,05 млрд грн, списанные с их счетов в период национализации банка. 

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
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    Решение суда было принято по иску физических лиц, среди которых совладелец медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому и Игорю Суркису.

    Отмечается, что Суркис и его родственники обратились с иском против Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, "ПриватБанка", Министерства финансов и государственного "Укргазбанка" с требованием признать противоправными и отменить решения о признании их связанными с "ПриватБанком" лицами и конвертации средств на их счетах в "ПриватБанке" в акции финучреждения в ходе его национализации.

    Суд отметил, что постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Порошенко не будет ветировать законопроект о гарантировании государством вкладов физлиц.

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