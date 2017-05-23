НБУ рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро

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КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро, заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По словам Рожковой, сейчас в Украине активно внедряются евродирективы.

"Мы уже внесли много изменений в нормативно-правовую базу, много изменений еще готовим, в том числе касательно комплаенса. Как только мы имплементируем все запланированное, нам будет проще работать с банками еврозоны", — цитирует FinClub Рожкову.

"Будем закрывать эту проблему и переводить клиентов на евро", – пообещал предправления банка "Глобус" Сергей Мамедов на круглом столе, организованном FinClub.

Однако перевести все контракты в евро невозможно. "Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят переходить на расчеты в евро. Только доллары", – пояснила председатель наблюдательного совета банка "Конкорд" и процессингового центра ProCard Елена Соседка.

Более того, после открытия корсчетов в евро в европейских банках со временем у украинских учреждений возникнут те же проблемы, какие сейчас появились с американскими контрагентами.

"Большинство европейских банков, имея дочерние банки в США, строят одинаковые системы контроля. И если перевести платежи в евро, будем иметь те же вопросы", – предупреждает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Максим Земляной.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.