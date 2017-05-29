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    Культура

    Одесские националисты пригрозили сорвать концерт Дорна

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (279)

    (обновлено: )14013
    Сергей Стерненко, который ранее входил в ряды "Правого сектора", заявил, что акция против концерта Светланы Лободы в одесском клубе увенчалась успехом. По его словам, следующий - Иван Дорн.
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    Иван Дорн/Facebook

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Сергей Стерненко, который в феврале сложил с себя полномочия руководителя одесской областной организации "Правый сектор" и вышел из рядов формирования, заявил о планах националистов сорвать концерт певца Ивана Дорна в Одессе. 

    Накануне перед выступлением Светланы Лободы члены ряда организаций устроили митинг у здания одесского клуба "Ибица", требовали "остановить выступление и изгнать исполнительницу — желательно с лишением ее гражданства Украины". Митингующие бросали петарды и дымовые шашки, а после того, как полиция попыталась произвести личный досмотр двух участников и те отказались, возникла потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. По данным местных СМИ, пострадавших не было.

    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

    Смотрите также: Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

    "В итоге по протесту против выступления Лободы: концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн", — написал Стерненко на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, кто пришел на акцию против концерта Лободы.

    Выступление Дорна запланировано в клубе "Ибица" 9 июня. 

    По данным советника начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, по факту событий вокруг концерта Лободы полиция составила всего один протокол по статье "Мелкое хулиганство" и никого не задерживала.

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