Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

Изначально акция проходила мирно. Порядок охраняет большое количество полиции. Об этом сообщает "Думская".

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Позже, пишет издание, неизвестные бросили в толпу две петарды. Обошлось без последствий. Также в ход пошли дымовые шашки — их аналогично было две.

"Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов, товарищи пытались его отбить, но безуспешно", — сообщает "Думская". Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся "досматриваться" задержали, впрочем ненадолго. Задержанных уже отпустили.