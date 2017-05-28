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    Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

    (обновлено: )60502
    В Одессе представители ряда патриотических организаций митингуют у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требуют остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.
    Канал "Пушкинская.net" в Youtube

    Изначально акция проходила мирно. Порядок охраняет большое количество полиции. Об этом сообщает "Думская".

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    Позже, пишет издание, неизвестные бросили в толпу две петарды. Обошлось без последствий. Также в ход пошли дымовые шашки — их аналогично было две.

    "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов, товарищи пытались его отбить, но безуспешно", — сообщает "Думская".  Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся "досматриваться" задержали, впрочем ненадолго. Задержанных уже отпустили.

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