В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

В Одессе организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе "Ибица" в Аркадии. Полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство". Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба "Ибица".

Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.

Смотрите также: Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

Неизвестные бросили в толпу две петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.