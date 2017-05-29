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    В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (277)

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    В интернете появилось новое видео столкновений активистов, протестовавших против концерта певицы Светланы Лободы, с полицией возле ночного клуба "Ибица" в одесской Аркадии.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    В Одессе организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе "Ибица" в Аркадии. Полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство". Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба "Ибица".

    Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.

    Смотрите также: Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

    Неизвестные бросили в толпу две петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.

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