Лобода на катере уплыла из Одессы после отмены концерта

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Певица Светлана Лобода на катере уплыла из ночного клуба в Одессе после отмены концерта, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины. Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее концерт Лободы в ночном клубе "Ибица" был отменен организаторами.

Фото катера, на котором Лобода покидает "Ибицу" опубликовали местные СМИ.

Максим Войтенко Светлана Лобода на катере уплыла из Одессы

Смотрите также: Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ