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    Лобода на катере уплыла из Одессы после отмены концерта

    (обновлено: )43612
    Концерт певицы был запланирован в ночном клубе "Ибица" в одесской Аркадии, однако представители ряда патриотических организаций устроили акцию протеста, потребовав отмены мероприятия.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Певица Светлана Лобода на катере уплыла из ночного клуба в Одессе после отмены концерта, сообщают местные СМИ.

    В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

    Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины. Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее концерт Лободы в ночном клубе "Ибица" был отменен организаторами.

    Фото катера, на котором Лобода покидает "Ибицу" опубликовали местные СМИ.

    Максим Войтенко
    Светлана Лобода на катере уплыла из Одессы

    Смотрите также: Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

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