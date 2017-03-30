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    Культура

    Мама Лободы отказалась от мандата после скандала с российским шоу

    (обновлено: )35402
    Наталья Лобода, которая является депутатом городского совета Ирпеня, приняла участие вместе с дочерью участие в программе Первого канала России "Пусть говорят".
    Наталья Лобода испекла торт Андрею Малахову
    Скриншот видео

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Мама популярной певицы Светланы Лободы Наталья, которая является депутатом городского совета Ирпеня, написала заявление о сложении депутатских полномочий.

    Об этом на сессии городского совета Ирпеня сообщил мэр города и лидер партии, в которую входит Наталья Лобода, Владимир Карплюк. По словам городского головы, Наталья жалеет о своем поступке, сообщает 24 канал.

    Депутаты рассмотрят заявление Лободы в конце мая. 

    Ранее Наталья Лобода вместе с дочерью приняла участие в российском шоу "Пусть говорят". Женщина испекла для программы торт и получила цветы от российского певца Николая Баскова. Послы выхода программы в эфир возмущенные жители Ирпеня и попросили депутатов рассмотреть этот вопрос. 

    Алена Водонаева, instagram
    Светлана Лобода с мамой на шоу "Пусть говорят" российского Первого канала

    Ранее на сайте главы государства Петра Порошенко появилась петиция с инициативой лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины.

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