Мама Лободы отказалась от мандата после скандала с российским шоу

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Мама популярной певицы Светланы Лободы Наталья, которая является депутатом городского совета Ирпеня, написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом на сессии городского совета Ирпеня сообщил мэр города и лидер партии, в которую входит Наталья Лобода, Владимир Карплюк. По словам городского головы, Наталья жалеет о своем поступке, сообщает 24 канал.

Депутаты рассмотрят заявление Лободы в конце мая.

Ранее Наталья Лобода вместе с дочерью приняла участие в российском шоу "Пусть говорят". Женщина испекла для программы торт и получила цветы от российского певца Николая Баскова. Послы выхода программы в эфир возмущенные жители Ирпеня и попросили депутатов рассмотреть этот вопрос.

Алена Водонаева, instagram Светлана Лобода с мамой на шоу "Пусть говорят" российского Первого канала

Ранее на сайте главы государства Петра Порошенко появилась петиция с инициативой лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины.