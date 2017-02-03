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    Культура

    Порошенко предложили лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины

    (обновлено: )133919
    Инициаторы петиции с просьбой лишить Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.
    Певица Светлана Лобода на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. На сайте главы государства Петра Порошенко появилась петиция с инициативой лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины.

    Попытка срыва концерта Лободы и коридор позора в Чернигове. Видео
    Cheline TV/Youtube
    Попытка срыва концерта Лободы в Чернигове

    Инициаторами петиции, как указано в документе, выступают инвалиды АТО.

    На сайте уточняется, что Лобода неоднократно выступала в РФ и была участницей различных шоу.

    "Так, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в России 7 раз только за новогодние праздники. Певица дважды пела на предновогодних "Огоньках" телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами", — говорится в петиции.

    Инициаторы лишить Лободу звания заслуженной артистки отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.

    Ранее городские советы массово приняли решения о запрете концертов артистов, которые выступают на территории России.

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