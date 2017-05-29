"Культура гибнет". Продюсер Лободы назвала причину отмены концерта в Одессе

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что концерт, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, отменили по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы.

Накануне перед мероприятием члены ряда организаций устроили митинг у здания клуба "Ибица", требовали "остановить выступление и изгнать исполнительницу — желательно с лишением ее гражданства Украины". Митингующие бросали петарды и дымовые шашки, а после того, как полиция попыталась произвести личный досмотр двух участников и те отказались, возникла потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. По данным местных СМИ, пострадавших не было.

"Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе "Ибица" в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. Сценарий прежний. Все те же персонажи. Сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том, кто эти люди, какие организации они представляют. Главное, что это граждане нашей страны. И это страшно. Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность", — приводятся слова Крапивиной на официальной странице певицы в Facebook, где также уточняется, что концерт отменен из-за звонков о минировании.

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Она добавила, что на выступление Лободы собралось большое количество людей и даже детей.

"Когда в них полетели дымовые шашки и петарды — мы приняли решение отменить концерт. (…) В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже", — заявила Крапивина.

На странице также выложено видео, на котором есть небольшой комментарий самой Лободы. "Я считаю, что нужно быть хорошим человеком. И это самое важное", — заявила певица.

По данным советника начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по статье "Мелкое хулиганство" и никого не задерживала.