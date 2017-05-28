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    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (276)

    12801
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net

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    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

    В Одессе организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе "Ибица" в Аркадии, сообщает издание "Думская". По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство". Задержанных нет. Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба "Ибица".

    Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.

    Смотрите также: Протесты против Лободы в Одессе: петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

    Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов, товарищи пытались его отбить, но безуспешно", — сообщает "Думская".  

    Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся "досматриваться" задержали, впрочем ненадолго. Задержанных сразу же отпустили.

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