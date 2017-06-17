Трамп показал свои доходы за 2016 год

КИЕВ, 17 июн — РАИ Новости Украина. Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую декларацию главы государства Дональда Трампа за 2016 год. Документ, размещенный на сайте ведомства, состоит из 98 страниц.

documentcloud.org Первая страница декларации Дональда Трампа за 2016 год

Согласно декларации, доход главы Белого дома за прошлый год составил порядка $57 млн.

В частности, $37,2 млн ему принес частный клуб Мар-а-Лаго во Флориде, еще $19,7 млн дохода поступило от Trump International Hotel, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия.

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Американский президент указал также выплату гонорара за свои книги в размере $7 млн и пенсию в $84 000 от Гильдии киноактеров США.

Последний раз Трамп публиковал информацию о своих финансах в мае 2016 года, когда был участником президентской гонки.

Белый дом подчеркнул, что президент опубликовал отчетность добровольно, поскольку официально он имел права не делать этого до мая 2018 года. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что подобная отчетность не содержит достаточной информации, чтобы оценить реальное состояние дел президента. В частности, документ не содержит информации о его налоговых выплатах, которые Трамп так и не обнародовал ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность.