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    Против администрации Трампа проведут расследование из-за сокращения штата

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    Члены комиссии опасаются, что сокращения бюджета и штата в Белом доме "обернутся недостатком исполнения гражданских прав и негативно отразятся" на представителях ЛГБТ-сообщества и нацменьшинствах.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина. Комиссия США по правам человека обеспокоена соблюдением гражданских прав в администрации президента Дональда Трампа и намерена оценить эффективность ее работы в этом направлении, говорится в заявлении ведомства.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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    Решение изучить "в какой степени текущие бюджеты и укомплектованность штатов позволяет отделам гражданских прав выполнять свою работу" в администрации Трампа было принято по итогам голосования членов комиссии. Они намерены вести расследование на протяжении двух лет и завершить свою инспекцию по окончании 2019 финансового года.

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    Решение о проведении расследования в отношении действующей администрации обусловлено "обеспокоенностью тем, что администрация предложила сокращение бюджета и планирует сокращение штата в различных программах и отделах федерального правительства, которые следят за исполнением законов, обеспечивающих гражданские права", говорится в документе.

    Члены комиссии опасаются, что сокращения "обернутся недостатком исполнения гражданских прав и негативно отразятся" на представителях ЛГБТ-сообщества, национальных меньшинствах, пожилых людях, инвалидах и других социальных группах, "подвергая их угрозе еще большей угрозе дискриминации".

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    Комиссия по гражданским правам является независимым федеральным агентством, носит ревизионный и межпартийный характер.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обнародовал финансовый отчет за прошлой год. 

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