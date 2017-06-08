Ни дня без ИГИЛ: двойное нападение в Иране

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РИА Новости Украина

Неизвестные утром в среду одновременно атаковали парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. По данным МВД страны, 12 человек погибли и еще 42 ранены. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", один из нападавших был задержан.

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Нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни начались почти одновременно в 10:30 по тегеранскому времени (9:00 по Киеву).

Как рассказал советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн (Hossein Sheikholeslam), нападавшие на парламент ставили своей целью ворваться на заседание под руководством вице-спикера Исламского консультативного совета, господина Масуда Пезешкияана (Masoud Pezeshkian), однако были уничтожены еще на входе в здание.

"Сегодня четыре человека, переодетые в традиционную женскую одежду подошли к входу для посетителей административного здания парламента, где заседают депутаты. В отдельном административном здании меджлиса есть специальный салон для посетителей, где встречают гостей. Все лица, которые хотят пройти внутрь, на имеющемся там КПП проходят полный контроль, в том числе вещей. Как только эти четыре человека подошли к КПП, то сразу же открыли огонь, ранив в итоге троих наших охранников и одного человека из числа посетителей. Таким образом, этим лицам удалось ворваться в здание парламента", — рассказал Хоссейн РИА Новости.

В первые минуты один из террористов был убит, однако остальные смогли все же прорваться в основное здание, где были депутаты меджлиса.

"Однако двери основного салона заседания были закрыты, никому не позволялось покидать здание или входить, к тому же охранники смогли среагировать сразу", — рассказал советник министра. Информацию, что один из боевиков успел себя взорвать, чиновник назвал недостоверной.

Одновременно атака осуществлялась на юге Тегерана, у входа в мавзолей имама Хомейни.

"Террористы на расстоянии 50 метров от КПП открыли огонь и пытались ворваться внутрь храмового комплекса. Один из нападавших на расстоянии тридцати метров от входа в мавзолей был убит охранниками. Другой нападавший, на котором был пояс смертника, пытался взорвать себя на расстоянии 15 метров от мавзолея, но был обезврежен и убит силами правопорядка. Третьего террориста полиция смогла взять живым", — рассказал советник министра иностранных дел Ирана.

Общее число жертв двух нападений в Тегеране, по последним данным, достигло 13 человек, 43 ранены, говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирана.

"В данный момент оба инцидента закончились, ситуация под контролем сотрудников органов безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Арабская версия телеканала Russia Today (RT Arabic) сообщила, что полиция задержала корреспондента и оператора канала в Тегеране во время освещения ситуации с нападением на здание парламента.

"Срочно: иранская полиция задержала корреспондента и оператора арабского RT, когда они снимали репортаж в окрестностях парламента", — сообщается на странице RT Arabic в сети микроблогов Twitter. Причина задержания не уточняется.