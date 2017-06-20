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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне

    (обновлено: )190
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017
    Цветы и записки, оставленные в память жертв масштабного пожара в 24-этажном жилом здании в Лондоне
    Владимир Гройсман проинспектировал ремонт дорог
    Презентация памятной монеты Иосиф Слепой в Национальном банке Украины
    Депутаты Верховной Рады Александр Вилкул и Михаил Добкин
    Принятие присяги военнослужащими Нацгвардии в Запорожье
    Заседание Киевсовета, депутаты призывают принять меры по мусорной проблеме Львова
    Масштабный лесной пожар в Португалии
    Строительство подъездной автомобильной дороги
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017
    facebook.com/gorbanju
    Цветы и записки, оставленные в память жертв масштабного пожара в 24-этажном жилом здании в Лондоне
    Цветы и записки, оставленные в память жертв масштабного пожара в 24-этажном жилом здании в Лондоне.
    NIKLAS HALLE'N / AFP
    Владимир Гройсман проинспектировал ремонт дорог
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинспектировал ремонт дорог в Одесской области.
    УНИАН
    Презентация памятной монеты Иосиф Слепой в Национальном банке Украины
    Презентация памятной монеты "Иосиф Слепой" в Национальном банке Украины.
    УНИАН
    Депутаты Верховной Рады Александр Вилкул и Михаил Добкин
    Депутаты Верховной Рады Александр Вилкул и Михаил Добкин
    Украинское фото
    Принятие присяги военнослужащими Нацгвардии в Запорожье
    Принятие присяги военнослужащими Нацгвардии в Запорожье.
    Украинское фото
    Заседание Киевсовета, депутаты призывают принять меры по мусорной проблеме Львова
    Заседание Киевсовета, депутаты призывают принять меры по "мусорной" проблеме Львова
    Украинское фото
    Масштабный лесной пожар в Португалии
    Испанские пожарные из Чрезвычайного военного подразделения (UME) готовятся к борьбе с масштабным лесным пожаром в Португалии.
    PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
    Строительство подъездной автомобильной дороги
    Строительство подъездной автомобильной дороги от проспекта Валерия Лобановского в международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в Соломенском районе Киева.
    УНИАН

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    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый и министр иностранных дел Павел Климкин.

    Пожар на Крещатике, 20 июня 2017. Видео
    Арсентий Герегей/Youtube
    Масштабный пожар в центре Киева: кадры очевидцев

    Читайте также — Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    Во вторник в центре Киева загорелось здание бывшего центрального гастронома на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика. В настоящее время в указанном доме находится ряд магазинов и кафе.

    Смотрите также: Первые кадры масштабного пожара на Крещатике

    Тем временем в жители Лондона, где на минувшей неделе при пожаре в 24-этажном жилом здании погибли по меньшей мере 30 человек и 58 пропали без вести, продолжают нести цветы в память о жертвах трагедии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

    Читайте также: Deutsche Welle: решит ли Трамп судьбу Донбасса?

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