Фотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый и министр иностранных дел Павел Климкин.

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Во вторник в центре Киева загорелось здание бывшего центрального гастронома на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика. В настоящее время в указанном доме находится ряд магазинов и кафе.

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Тем временем в жители Лондона, где на минувшей неделе при пожаре в 24-этажном жилом здании погибли по меньшей мере 30 человек и 58 пропали без вести, продолжают нести цветы в память о жертвах трагедии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

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