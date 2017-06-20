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    Трамп отметил "большую вовлеченность" США в дела Украины

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (46)

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что "для него большая честь" приветствовать Петра Порошенко. Он также добавил, что Вашингтон "очень вовлечен" в дела Украины.
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме, в ходе которых отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева, сообщили в Белом доме.

    Трамп заявил, что "для него большая честь" приветствовать лидера Украины, страны, (в дела которой) "мы очень вовлечены".

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    На встрече лидеров в Овальном кабинете также присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Напомним, Порошенко после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

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