Трамп отметил "большую вовлеченность" США в дела Украины

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во вторник провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме, в ходе которых отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева, сообщили в Белом доме.

Трамп заявил, что "для него большая честь" приветствовать лидера Украины, страны, (в дела которой) "мы очень вовлечены".

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На встрече лидеров в Овальном кабинете также присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Напомним, Порошенко после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.