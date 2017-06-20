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    "Мы получили твердую поддержку". Порошенко об итогах переговоров с Трампом

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (46)

    (обновлено: )82009
    Украинский президент Петр Порошенко после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.
    112 Украина/YouTube

    Порошенко находится с рабочим визитом в США.

    Андрей Видишенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Визит Порошенко к Трампу. У США есть приоритеты - Видишенко

    "Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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