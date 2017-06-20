"Мы получили твердую поддержку". Порошенко об итогах переговоров с Трампом

Порошенко находится с рабочим визитом в США.

"Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.