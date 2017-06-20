Порошенко после встречи с Трампом: менять минский формат не стоит

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

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"Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил он.

Ранее Порошенко заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ, а Трамп отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.