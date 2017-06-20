Визит Порошенко к Трампу. У США есть приоритеты - Видишенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вашингтон в своей украинской политике будет делать акцент на наведение порядка, прежде всего, внутри страны. Что касается проблемы урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, то требования выполнять минские соглашения, скорее всего, останутся неизменными даже в том случае, если США будут привлечены к переговорному процессу. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

Эксперт отметил, что у украинской политической верхушки до момента подведения итогов американских выборов "действительно присутствовала безумная безальтернативность курса" (ставили на победу Хиллари Клинтон — Ред.), потом все дружно бросились на поклон к победившему Дональду Трампу, но при этом "мировоззренческий диссонанс продолжает иметь место". И это сказывается, в частности, и на обстоятельствах визита президента Украины в США.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в США с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона.

Официальная программа визита президента не разглашается, однако стало известно, что Порошенко планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также с представителями правительства и Конгресса США.

"Господин Петр Порошенко, президент Украины, сейчас находится с рабочим визитом на птичьих правах в Вашингтоне… Интересно, это будет встреча не напрямую с президентом США, а это будет этакое совещание, где также будут присутствовать советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент Майк Пенс", — сказал Видишенко.

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Он добавил, что об отношении американской правящей элиты к украинскому вопросу можно судить по очень интересному высказыванию госсекретаря США Рекса Тиллерсона: "Не имеет смысла для Украины воевать за тело в Донбассе, если она потеряет свою душу в коррупции".

"Это очень интересно… То есть, антикоррупционные институты (в Украине — Ред.) должны быть поддержаны и защищены. Фактически это приоритеты США, их установки по Украине в наведении порядка внутри страны. И лишь после этого какая-то помощь может быть предоставлена", — сказал Видишенко, подчеркнув, что антикоррупционные институты рассматриваются как "инструмент для сдерживания материальных и политических амбиций наших туземных компрадоров".

Эксперт также отметил, комментируя ранее высказанный тезис о возможном вовлечении США в минский процесс: если это произойдет, добавление нового участника "все равно предусматривает полную имплементацию минских договоренностей".

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что в рамках предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа США пошлют Киеву мощный сигнал о необходимости выполнения "Минска-2".