Порошенко и Трамп: повестка дня

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву) встретится в столице США со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По информации Белого дома, встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу с Порошенко вместе с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден. Повестка дня встречи не сообщается, заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.

Порошенко уже заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны США. По информации главы МИД Украины Павла Климкина, Порошенко на переговорах с Трампом коснется темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию, от которой Киев требует выполнения минских соглашений. При этом Москва не раз напоминала, что не является субъектом минских соглашений.

Эксперты считают, что Порошенко и Трамп обсудят новый формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается Киевом.

Повестка дня

Порошенко рассчитывал встретиться с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время не был согласован. В феврале лидеры двух стран провели телефонный разговор. Тогда Порошенко охарактеризовал его как "очень конструктивный и дружеский".

Пресс-служба президента Украины сообщала, что главы двух стран обсудили необходимость полного прекращения огня в Донбассе. Порошенко поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

Украинские СМИ со ссылкой на источники написали о готовящемся 19-20 июня визите Порошенко и встрече с Трампом в конце прошлой неделе. До последнего момента официального подтверждения этой информации не было. Лишь в понедельник Белый дом подтвердил, что такая встреча запланирована. По информации пресс-секретаря президента Украины, Порошенко также проведет встречи в Госдепартаменте, министерстве энергетики, министерстве торговли и министерстве обороны США.

Читайте также: Якубин: Трамп и Порошенко обсудят два вопроса

По словам Климкина, главной темой переговоров в ходе личной встречи Порошенко и Трампа будет двустороннее взаимодействие, также Порошенко поднимет вопросы давления на Россию по выполнению минских соглашений.

"Конечно, главный вопрос — это то, что мы можем сделать вместе со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями и с Европейским союзом, с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию выполнить минские соглашения. Каким образом мы будем держать наш фронт по отношению к оккупированному Крыму и что мы можем сделать для того, чтобы, в конце концов международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму", — рассказал глава МИД Украины.

В Кремле рассчитывают, что в рамках предстоящей встречи США пошлют Киеву мощный сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей.

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений. Естественно, это суверенное дело двух стран. Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал заявление Порошенко о "важности" того, что его встреча с Трампом состоится раньше, чем встретятся лидеры США и РФ.

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", — сказал Песков журналистам.

По информации главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева, Порошенко также может обсудить с руководством США законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Президент обещал внести документ на рассмотрение Рады в ближайшее время.

Как стало известно в понедельник, данный документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

В Кремле заявили, что не имеют детальной информации о плане Киева по реинтеграции Донбасса и считают нужным изучить, насколько он соответствует минским договоренностям. По мнению украинских экспертов, принятие этого документа зависит от переговоров Порошенко с руководством США.

Читайте также: Погребинский о законе о реинтеграции Донбасса и встрече Порошенко-Трамп

США и Донбасс

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

После избрания Трампа вновь заговорили о поиске нового формата переговоров при непосредственном участии США. Газета Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация американского президента планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже сам Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — Ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

В Киеве официально пока не комментируют, каким может быть новый формат. Климкин лишь намекнул, что у США есть "очень креативные решения" по формату участия в урегулировании конфликта. В украинском МИД также считают, что действующий минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации. При этом признают, что его возможности ограничены.

В Киеве ожидают, что США в ближайшее время назначат специального представителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной.

В Москве считают, что разрешение конфликта в Донбассе без участия в переговорах представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР невозможно. По мнению замглавы МИД РФ Григория Карасина, выводить переговоры по Донбассу за рамки минских договоренностей нет нужды.

Мнения

Эксперты считают, что на фоне внутренней борьбы в Америке Трампу необходимы внешнеполитические победы. Политологи не исключают, что президент США может это сделать за счет серьезного продвижения на пути разрешения конфликта в Донбассе. Поэтому ситуация на востоке Украины станет центральной темой в ходе встречи Трампа и Порошенко.

"Очень ограничен во времени сам президент Трамп под давлением двух расследований, которые ведутся и Конгрессом, и ФБР, и ему очень необходимы сейчас какие-то внешнеполитические победы. И я думаю, что он видит такой потенциал именно в конфликте в Украине и в решении, по меньшей мере, стабилизации ситуации в нашей стране", — считает эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, встреча с президентом Украины станет для Трампа имиджевым ходом "и попыткой уйти от лишних обвинений в связях с Россией".

"Дело в том, что в связи с обвинениями, которые сыпятся на Трампа по поводу сотрудничества с РФ, о каких-то договоренностях, заключенных еще до того, как он стал президентом, контактов его людей с дипломатами из РФ и так далее, этот шаг показывает, в первую очередь, что Украина — это страна-жертва, что Трамп встречается с ее лидером", — сказал Петренко.

Читайте также: Эксперты о встрече Порошенко-Трамп: огромный уровень взаимного недоверия

Схожее мнение выразил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара.

"Ходят такие слухи, что будет готовиться вопрос об импичменте президента США. Поэтому, я думаю, для Трампа это (встреча с Порошенко — Ред.) в определенной степени такой тактический шаг, который снимает очень много вопросов внутри Вашингтона", — считает он.

Почти все эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на то, что визит Порошенко в США — позитивный сигнал, Киеву не стоит себя тешить иллюзиями и рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны США.