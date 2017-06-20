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    Якубин: Трамп и Порошенко обсудят два вопроса

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (31)

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    Главными вопросами предстоящей встречи двух президентов будут поставки сжиженного газа из США в Украину, а также вопрос официального посредника между двумя странами, считает политолог Алексей Якубин.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Порошенко уже улетел в США – встречаться с американским коллегой Дональдом Трампом. О предстоящей встрече в украинских СМИ говорят уверенно, хотя долгожданное рандеву до сих пор не подтверждено официально: даже МИД Украины не назвал конкретных дат, когда состоится встреча. 

    Не подтвердили информацию о предстоящем визите Порошенко и в Белом доме.

    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com
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    "У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", — заявила заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

    Но в понедельник, 19 июня, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Спиваковский сообщил, что Порошенко уже отправился в США на переговоры.

    Трамп снижает градус критики в США

    Сама по себе встреча, подготовка к ней происходит в некоторой увязке с предстоящей встречей Трампа с Владимиром Путиным, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

    "Трамп решил поменять паззлы. Если до этого раньше была встреча Лаврова с Трампом, а потом – Климкина с Трампом, то теперь все наоборот: сначала, чтобы уменьшить в первую очередь критику, которая очевидно будет звучать в сторону Трампа в контексте взаимодействия и договоренностей с Путиным, Трамп решил уменьшить этот масштаб критики через встречу с Порошенко. Тем самым он как бы говорит: "Я сначала встретился с Порошенко, а потом только – с Путиным. Я ознакомился с позицией Украины из первых уст". Грубо говоря, тем самым Трамп встречей с Порошенко уменьшает градус недовольства внутри США, в контексте антироссийской истерии в американской политикуме", – отметил эксперт.

    Сама же встреча, считает Якубин, будет скорее ознакомительной.

    "И при этом она происходит неким образом в тени прошлых "активностей". Я имею в виду скандалы, связанные с тем, что Киев активно поддерживал Хиллари Клинтон. Был скандал, связанный с "черной бухгалтерией" Партии регионов и бывшим главой избирательного штаба Манафортом. То есть это тень, которая лежит на этой встрече. Именно поэтому встреча Порошенко с Трампом так долго готовилась", – рассказал политолог.

    Главный вопрос – сжиженный газ

    Встреча долго и сложно готовилась, потому что были проблемы десинхронизации между администрацией президента и посольством Украины в США, уверен Якубин.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Они конкурировали друг с другом, что только усложняло ситуацию. Насколько я понимаю, встреча вообще стала возможной благодаря посредничеству части олигархов, в том числе Виктора Пинчука", – сообщил эксперт.

    В то же время, по его мнению, занитересовала Трампа не столько тема возможного пересмотра формата минских соглашений, а идея о сжиженном газе.

    "Потому что в последнее время, в том числе в США, активно обсуждается тема, чтобы часть Центральной и Восточной Европы, в том числе и Украина, стала покупать американский сжиженный газ. И эта тема стала крючком, которая также стимулировала Трампа ко встрече с Петром Алексеевичем. Тема сжиженного газа, чтобы создать какой-то консорциум, заняться его поставками через, например, Польшу, – это будет, возможно, одной из ключевых тем для обсуждения. И насколько я понимаю, администрация Порошенко пытается этим заинтересовать Трампа, пытается сказать, что вы здесь еще можете заработать, поэтому обращайте на нас внимание, мы поможем вам заработать", – подчеркнул аналитик, добавив, что так могут стимулировать Трампа активнее присматриваться к Украине и работать с действующим руководством Украины.

    Официальный посредник между Украиной и США

    Плюс также два президента будут обсуждать, кто будет посредником, связующим звеном между Киевом и Вашингтоном – "потому что сейчас пока такого человека нет", отмечает Якубин.

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    "Насколько я понимаю, у Порошенко хотели бы, чтобы это снова стал вице-президент США. Сейчас это Пенс, но я не уверен, что администрация Трампа уделяет такое большое внимание отношениям с Киевом, чтобы выделить вице-президента для роли посредника", – заявил политолог.

    В целом же, считает он, встреча будет во многом ознакомительной – Трамп будет присматриваться к Порошенко.

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