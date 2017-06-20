Политолог: цель Трампа - решить конфликт в Донбассе в течение года

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Во время поездки, как ожидается, президент Украины встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, планируется, что Порошенко проведет переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Подготовку визита Петра Порошенко в США и возможный перечень переговорных тем в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ключовою темою переговорів має стати врегулювання конфлікту на Донбасі. Зважаючи на те, що в Україні заговорили про доцільність антитерористичної операції та законопроект, що дозволяє вводити воєнний стан на розсуд президента, чи варто пов'язувати появу законопроекту та візит президента у США?

— Що стосується законопроекту і питання про введення військового стану президентом, я не думаю, що законопроект спрямований саме на це. Бо до речі, представник президентської фракції Артур Герасимов окремо окреслив, що для того щоб регулювати питання військового стану, існує і без того вже давно в Україні відповідне законодавство.

Але що стосується того, чому саме зараз з'явився такий законопроект, то цілком ймовірно, що стало зрозуміло на рівні АП і МЗС, що зустріч двох президентів таки буде, то почали готувати якісь свої пропозиції, своє бачення від України відносно того, як далі повинні розвиватися відносини між Україною та США, і зокрема Україна дала своє оновлене бачення того, як далі рухатися в напрямку виконання "Мінську-2".

Я думаю, що відповідні якісь моменти вже були озвучені з американського боку, тому не виключено, що вони вже вплинули на зміст законопроекту. На жаль, поки що сам законопроект мало хто бачив.

Коло питань буде обговорюватися приблизно так: Крим, це тема Криму буде обговорюватися виключно у форматі обміну думками, але інші питання: врегулювання на Донбасі, надання Україні гарантій безпеки, надання економічної фінансової допомоги, реформа, боротьба з корупцією, вони будуть обговорюватися більш предметно і не виключено, що вони ляжуть в основу якоїсь домовленостей пакетом.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

А наскільки широким буде цей пакет?

— Поки що рано говорити про сам формат "пакет", це поки що припущення, бо якщо говорити про тему Донбасу, припустимо, і систему зустріч американського президента з українським президентом, то це вже не схоже на те, що Трамп вирішив своїм опонентам в США показати, що він витримує баланс в східноєвропейській політиці, він не лише з російськими представниками зустрічається, а й з українськими.

Читайте также: Прощание с иллюзиями? Порошенко полетел к Трампу

Я думаю, для адміністрації Трампа зараз виникла нагальна потреба, тобто впритул вони підійшли до того, щоб врешті зайнятися предметно врегулюванням конфлікту на Донбасі.

Бо якщо настає момент, коли можна сказати, що Мінські угоди вже виконані, або їх виконання знаходиться на завершальній стадії, тоді фактично у адміністрації Трампа виникає ситуація — перемовини з опонентами. Бо фактично у разі виконання Мінських угод зникають оті всі бої навколо санкцій, російської тематики, і взагалі російська тематика втрачає свій сенс, як зброя опонентів Трампа проти нього і його команди.

Чому до останнього не повідомлялось про дату візиту президента до США?

— Були певні витоки з дипломатичних джерел, я думаю, це вже так от натякали. Тобто не було впевненості, швидше за все, цей витік був організований нашими.

Американська сторона, я так розумію, принаймні адміністрація Трампа, вона не дуже багато чого розповідає наперед, така стилістика і у Трампа, і у Тіллерсона, з бізнесової діяльності, бізнесової переговорної практики, тому, я думаю, це наші вкинули цю інформацію з джерел, коли були не впевнені, чи не передумає американська сторона. Особливо в тому контексті, що був запроваджений черговий санкційний закон, майже одностайно, в Сенаті, а ці всі санкційні закони, воно так у часі співпало, що начебто і візит готується, а тут оцей законопроект. Я думаю, через побоювання, що чи не зміняться раптом плани Трампа з приводу зустрічі.

Але як я вже сказав, у Трампа зараз навпаки завдання стоїть, це моє власне бачення, щоб протягом року, тобто після літа, протягом року вийти на те, щоб конфлікт на Донбасі був врегульований. І заради цього американці будуть готові, можливо, надати якісь стимули, не лише здійснюватимуть тиск, але і заради компромісу можуть запропонувати якийсь план допомоги, спільний з Європою, на кшталт "плану Маршала".

Чи принципово те, що Трамп зустрічається з Порошенком до зустрічі з Путіним на полях саміту G20 у Гамбурзі?

— За великим рахунком, особливої різниці немає. Бо якщо, припустимо, є щільні контакти на рівні міністерств закордонних справ, тобто Держдепу і МЗС, на рівні фахівців, експертів, з одного і іншого боку, тобто йде обмін думками і копітка робота підготовлення якихось спільних бачень, то не важливо, коли відбуваються формальні зустрічі.

Але з точки зору символічної, певною мірою, так, Україна може записати це собі в рахунок. Певною мірою, ця зустріч… зустріч Трампа спочатку з Порошенком, а потім з Путіним, певною мірою це такий собі жест, можливо, вбік ініціаторів такої ідеї.

Це треба згадати, у травні був відкритий лист від декількох конгресменів з наполегливою рекомендацією зустрітися спочатку з українськими представниками, а потім з Путіним. Можливо, це якраз один з елементів внутрішньополітичної гри в США…

У будь-якому випадку, це добре, що зараз зустрічається президент США з президентом Петром Порошенком, і з точки зору підготовки зустрічі Трампа з Путіним було більш логічно, якби США розставили для себе розуміння або певні навіть зробили вже напрацювання по всім питанням порядку денного двосторонніх відносин між США і РФ. А цей порядок денний не можна було б повністю підготувати, якби не було зустрічі президентів США та України перед зустріччю Трампа з Путіним.

Ранее эксперт Денис Кирюхин в эфире "ГС" заявил, что громких заявлений по ключевым вопросам после встречи Трампа и Порошенко ожидать не стоит, но, безусловно, США продемонстрируют поддержку реформ в Украине.