Турчинов представил концепцию закона по деоккупации Донбасса - спикер

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции "Народного фронта" презентовал концепцию закона о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который также участвовал в заседании.

"Сейчас обсуждается именно концепция, и это правильный подход, чтобы на начальном этапе определить его основные позиции. Собственно, это изменение статуса, признание оккупированных территорий формально оккупированными и самое главное — это определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего и СНБО", — сказал Парубий, передает "Громадське".

Спикер парламента подчеркнул, что текст законопроекта пока не готов, речь идет исключительно о концепции.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.