Хроника 19 июня: Порошенко в США, новый план по Донбассу, голодовка Березюка

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в США, где запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом. В этот же день под Администрацией президента произошли столкновения между протестующими бойцами батальона "Айдар" и правоохранителями, а Мининформ обнародовал список сайтов для запрета. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко прилетел в США на переговоры с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. По имеющейся информации он планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США. Встреча состоится во вторник в 18.00 по Киеву, говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом. Встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом.

Турчинов представил концепцию закона по деоккупации Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции "Народного фронта" презентовал концепцию закона о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, предусматривает признании Киевом "правового статуса" отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Читайте также: Новый план по Донбассу: военная операция и никаких выборов

Климкин и Яценюк получили ордена за вклад в безвиз

Президент Петр Порошенко наградил экс-премьера Арсения Яценюка и министра иностранных дел Павла Климкина за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных устремлений страны и "укрепление ее международного авторитета". В частности, экс-премьер Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге

Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепропетровской области. "После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой. Облитый зеленкой Михо пошутил, что его приняли в Партию зеленых", — пишут местные СМИ. Хулигана, облившего зеленкойСаакашвили, задержали и доставили в отделение полиции.

Суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ

Районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко в пользу государства, заявил генпрокурор Юрий Луценко. "В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко", — написал он на своей странице в Facebook.

Глава одной из фракций в Раде объявил голодовку из-за львовского мусора

Глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, покинув заседания согласительного совета в понедельник. "Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение. Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке здесь. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине", — сказал Березюк.

Стычки "айдаровцев" с полицией под АП

Столкновения между протестующими бойцами батальона "Айдар" и правоохранителями произошли под Администрацией президента. По данным СМИ, "айдаровцы" с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме. В частности, протестующие пытались разбить палатку под АП, что спровоцировало столкновения с силовиками.

Охранник нардепа от БПП Розенблата попался на крупной взятке

Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в одном из киевских ресторанов, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000. По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.

Мининформ обнародовал список сайтов для запрета

Министерство информполитики Украины обнародовало список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы нацбезопасности. В перечень вошли: "Русская весна", RN, News Front, "Новороссия", Nahnews.org, "Антифашист", "Антимайдан", Луганский информационный центр, Novorossia Today, "Комитет спасения Украины", Новоросс.info, freedom.kiev.ua, "ПолитНавигатор", "Одна родина", "За СССР", "Русская правда", "Луганск Онлайн", "Русское единство", "Крымская правда", 1tvcrimea.ru.

Читайте также: Горячая неделя депутатов: закон о языке, визы с РФ, новый формат АТО

Новый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрировал новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, на открывшемся вчера международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции, сообщила в понедельник пресс-служба концерна. По информации пресс-службы, после демонстрации украинского самолета концерн надеется привлечь иностранных производителей и инвесторов к сотрудничеству.

Скончался американский студент, ранее освобожденный КНДР

Освобожденный КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался, говорится в распространенном заявлении семьи. В нем добавляется, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Именно 19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Эта дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.