Новый план по Донбассу: военная операция и никаких выборов

РИА Новости Украина

Власти Украины готовят новый законопроект о реинтеграции Донбасса, который, помимо изменения статуса военной операции в регионе, позволит юридически урегулировать отношения с неподконтрольными Киеву территориями. Текст документа пока не был обнародован.

Однако в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Согласно заявлениям депутатов Рады, которые принимают участие в разработке документа, главными его идеями являются признание отдельных районов Донецкой и Луганской областей "оккупированными" территориями, а также переход к проведению там "воинской операции" вместо "антитеррористической".

При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

В Москве заявили, что в Кремле нет детальной информации о плане Киева по реинтеграции Донбасса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо изучить, насколько законопроект соответствует минским договоренностям, пишут РИА Новости.

Зачем закон

Впервые о подготовке законопроекта о реинтеграции упомянул президент Украины Петр Порошенко в начале года в одном из своих выступлений. Однако конкретики тогда не последовало. Эта тема вновь появилась на минувшей неделе, когда секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о необходимости завершения АТО и перехода к новому формату операции в Донбассе.

Позже Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".

В понедельник состоялось заседание рабочей группы по подготовке нового закона при участии Турчинова, глав фракций коалиции и депутатов, работающих над проблематикой в сфере нацбезопасности и обороны, а также представителей администрации Порошенко.

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В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Таким образом, Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе.

При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По мнению участника рабочей группы, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрия Тымчука, весной 2014 года формат "антитеррористической операции" был наиболее приемлемым. При этом в Киеве утверждают, что конфликт в Донбассе не является внутреукраинским, и обвиняют Россию в "гибридной агрессии".

"На эти реалии мы нашли не менее "гибридный ответ" в виде данного законопроекта", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Тымука, если закон будет принят, украинская армия может использоваться для возвращения под контроль Киева оккупированных территорий "без юридического состояния войны с РФ".

В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит "правовой статус" отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными".

"Мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий. Мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления… Закладываем основу стратегического видения того, как возобновить суверенитет и территориальную целостность", — сказала представитель президента в Раде Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Новый формат военной операции

Многие украинские политики в последнее время часто говорили о неэффективности АТО и необходимости смены формата вплоть до введения военного положения в регионе.

По словам Тымчука, новый законопроект предполагает заменить АТО "войсковой операцией", которой будет руководить Оперативный штаб под командованием президента.

"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на оперативном штабе", — сказал депутат.

Он добавил, что принятие этого закона не исключает возможность введения при необходимости военного положение в Донбассе. По закону, военное положение вводится указом президента, который подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения главы государства. Предложения по введению военного положения в Украине или в отдельных ее регионах подает Совет национальной безопасности и обороны.

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По словам представителя президента в Раде Ирины Луценко, в законе о реинтеграции Донбасса будут прописаны дополнительные основания для введения чрезвычайного и военного положения на этих территориях.

В духе Минска

Урегулирование конфликта на востоке Украины уже почти три года обсуждается на заседаниях контактной группы в Минске, а также в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ). Однако усилия сторон в последнее время не приносят желаемых результатов в основном из-за разночтения в минских соглашениях.

В Киеве заверяют, что новая законодательная инициатива по Донбассу не противоречит минским договоренностям.

"Принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности. Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта в Донбассе", — заявил Тымчук.

Одним из самых спорных пунктов "Минска-2" является проведение выборов в Донбассе. РФ настаивает на проведении выборов параллельно с решением вопросов безопасности в регионе. Киев стоит на позиции, что проведение выборов возможно только после устойчивого режима прекращения огня, восстановления контроля над границей с РФ и под наблюдением и по стандартам ОБСЕ.

Заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко пояснил, что закон исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения этих территории под контроль Киева.

"На оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы. Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в вопросе возможности проведения любых выборов до момента деоккупации этой территории", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Новый закон также предусматривает продолжение работы в Донбассе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и не исключает возможности ввода в регион полицейской или другой миротворческой миссии.

Реакция Москвы и Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативы Киева, заявил, что в Кремле пока нет детальной информации об этом плане.

"Нужно понять все-таки, о чем идет речь (в плане реинтеграции Донбасса в Украину – ред.), какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией", — сказал Песков журналистам.

В непризнанной ДНР заявили, что готовящийся в Киеве законопроект вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе. По мнению полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, урегулирование должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

"Намерения украинских властей отказаться от проведения так называемой "АТО" в Донбассе и вместо этого предпринять ряд мер для его "реинтеграции" вряд ли приведут к миру. Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года на один из пунктов этого соглашения выполнен не был", — сказал Пушилин РИА Новости.

По его мнению, если Киев хочет перевести решение конфликта в политическую плоскость, то это надо делать в рамках действующих договоренностей на переговорах в Минске.

"Более того, не выполнили даже первый пункт Комплекса мер — не перестали стрелять. В связи с чем новые инициативы украинских политиков также не вызывают доверия и скорее отдают популизмом. Если украинская сторона так хочет отменить "АТО" и продолжить "политико-дипломатические усилия", как выразился Петр Порошенко, они могут и обязаны делать это в рамках выполнения Комплекса мер. Иных вариаций Донбасс не приемлет", — отметил он.

Похожее мнение высказал и полпред самопровозгалшенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Там (в минских соглашениях) чётко прописано, что Украина должна делать. Она либо должна выполнять то, что подписала, либо отказаться от своих обязательств. Тогда будем искать другие варианты", — сказал Дейнего.

Перспективы развития

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса зависит от переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководством США. В понедельник стало известно, что глава Украины отправился с рабочим визитом в США.

"Судя по тем утечкам и той информации, которая есть сегодня, я считаю, что шансы на его принятие есть. Я думаю, что сроки его внесения в Раду и принятие зависят от переговоров Порошенко с (президентом США Дональдом) Трампом", — заявил в понедельник РИА Новости политолог Михаил Погребинский.

По его словам, шансы на принятие документа достаточно высоки.

Руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко также полагает, что законопроект имеет шансы на принятие еще на текущей парламентской сессии парламента, то есть до 14 июля.

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"Учитывая характер этого законопроекта, можно предположить, что большинство под него все же найдется. Этот законопроект могут внести до конца текущей сессии. Все будет зависеть от результатов встречи Порошенко с Трампом", — сказал в понедельник РИА Новости Бондаренко.

Представитель президента в Раде также считает, что документ поступит в парламент еще на этой сессии.