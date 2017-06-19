ГПУ: суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко в пользу государства, написал генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook.

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"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко", — написал он, добавив, что завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров.

"Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации", — добавил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщила пресс-служба ГПУ, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту создания преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме" Курченко.