КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о фантастической поддержке со стороны США, передает сайт главы государства.

"Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США, — ред.). И мы имеем фантастическую программу", — отметил президент.

"Мне приятно, что сейчас все наши партнеры — США, ЕС, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого. Мы запустили децентрализацию — на сегодня община решает, какое будущее", — сказал Порошенко.

Напомним, президент начал свой визит с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общения с украинской общиной.