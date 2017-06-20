наверх
20.06.201709:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко заявил о фантастической поддержке со стороны США

    (обновлено: )484014
    По словам Порошенко, сейчас все партнеры - США, ЕС, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, все утверждают, что Украина сделала больше реформ, чем за 23 года до этого.
    Визит Петра Порошенко в Вашингтон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о фантастической поддержке со стороны США, передает сайт главы государства.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Прощание с иллюзиями? Порошенко полетел к Трампу

    "Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США, — ред.). И мы имеем фантастическую программу", — отметил президент.

    "Мне приятно, что сейчас все наши партнеры — США, ЕС, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого. Мы запустили децентрализацию — на сегодня община решает, какое будущее", — сказал Порошенко.

    Напомним, президент начал свой визит с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общения с украинской общиной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в Вашингтон. Встреча с духовенством и диаспорой
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Верховная Рада Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ