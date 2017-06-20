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    Порошенко: важно, что моя встреча с в Белом доме будет раньше, чем Путина

    Тема:

    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (24)

    (обновлено: )2001
    Визит Петра Порошенко в Вашингтон. Встреча с духовенством и диаспорой
    @STsegolko

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Украина имеет фантастическую поддержку в США, заявил президент Петр Порошенко в ходе своего визита в Вашингтон. 

    Президент Украины находится с рабочим визитом в США. По прибытии в Вашингтон президент возложил цветы у монумента жертвам Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.

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    "Украина имеет фантастическую поддержку в США. В ходе моего рабочего визита состоятся встречи в Белом доме, Государственном департаменте, Министерстве обороны, Министерстве торговли, в Министерстве энергетики — такого насыщенного визита никогда не было", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Порошенко в Facebook.

    Он также отметил важность встречи с главой Белого дома Дональдом Трампы до его встречи с президентом РФ Владимиром Путины. "И очень важно, что моя встреча в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Это необходимо для того, чтобы все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость", — добавил Порошенко.

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    Во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

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