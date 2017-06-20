наверх
20.06.201705:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Пентагон подтвердил встречу Порошенко с Мэттисом

    Тема:

    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (22)

    (обновлено: )4301
    Как отмечается, на данный момент запланирована церемония почетного караула в Пентагоне, однако о публичных мероприятиях и заявлениях информации пока нет.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис президента Украины Петра Порошенко во вторник примет в Пентагоне, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

    Выступление Петра Порошенко в США. Видео
    Facebook телеканал "24"
    Порошенко в Вашингтоне. Выступление возле мемориала жертвам Голодомора

    На данный момент запланирована церемония почетного караула в Пентагоне. О публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

    Читайте также: Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

    Порошенко посещает Вашингтон с рабочим визитом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, относительно возможной встречи с президентом Дональдом Трампом ясности нет.

    По прибытии в Вашингтон президент возложил цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ