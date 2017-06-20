Пентагон подтвердил встречу Порошенко с Мэттисом

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис президента Украины Петра Порошенко во вторник примет в Пентагоне, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

На данный момент запланирована церемония почетного караула в Пентагоне. О публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

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Порошенко посещает Вашингтон с рабочим визитом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, относительно возможной встречи с президентом Дональдом Трампом ясности нет.

По прибытии в Вашингтон президент возложил цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 гг, где также встретился с представителями украинской диаспоры и духовенства.