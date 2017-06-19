Фотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети. ​Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы. ​"Нам сообщили, что фургон въехал в паломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении.

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В понедельник, 19 июня, в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Проститься с актером пришли сотни человек, в том числе режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, мультипликатор Юрий Норштейн. Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что он два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже актер был переведен в реабилитационный центр. Похоронят Алексея Баталова на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 — 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 — 2004).

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В городке Ле Бурже под Парижем стартовало крупнейшее авиашоу в мире — Международный Парижский авиасалон. Из постсоветских стран новые самолеты показала только Украина. "Антонов" презентовал среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д, который совершил первый полет в марте. По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия. Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника. Франция вне конкуренции – 23 полета.

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