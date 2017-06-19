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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон

    Тема:

    Париж: наезд авто на фургон полиции (211)

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    Наезд на паломников у мечети в Лондоне
    Белый фургон на месте происшествия после наезда на людей возле мечети в Лондоне
    Сотрудники полиции задерживают человека возле места наезда на людей в Лондоне
    Лесные пожары в Португалии
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Столкновения во время Марша равенства ЛГБТ-сообщества Киева
    Травести-дива Монро во время Марша равенства ЛГБТ-сообщества Киева
    Празднование Дня отца в ботаническом саду в Киеве
    Мужчина в маске Трампа во время Fremont Solstice Parade, который проводится в день летнего солнцестояния, в Сиэтле (США)
    Наезд на паломников у мечети в Лондоне
    Наезд на паломников у мечети в Лондоне.
    @cynthiavanzella
    Белый фургон на месте происшествия после наезда на людей возле мечети в Лондоне
    Белый фургон на месте происшествия после наезда на людей возле мечети в Лондоне.
    REUTERS Neil Hall
    Сотрудники полиции задерживают человека возле места наезда на людей в Лондоне
    Сотрудники полиции задерживают человека возле места наезда на людей в Лондоне.
    REUTERS Hannah McKay
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии.
    REUTERS Rafael Marchante
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым проходит в Большом зале Дома кино.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Embraer E190-E2.
    REUTERS Pascal Rossignol
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже.
    twitter.com/AntonovCompany
    Столкновения во время Марша равенства ЛГБТ-сообщества Киева
    Столкновения во время "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества Киева.
    УНИАН
    Травести-дива Монро во время Марша равенства ЛГБТ-сообщества Киева
    Травести-дива Монро во время "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества Киева.
    УНИАН
    Празднование Дня отца в ботаническом саду в Киеве
    Празднование Дня отца в ботаническом саду в Киеве.
    УНИАН
    Мужчина в маске Трампа во время Fremont Solstice Parade, который проводится в день летнего солнцестояния, в Сиэтле (США)
    Мужчина в маске Трампа во время "Fremont Solstice Parade", который проводится в день летнего солнцестояния, в Сиэтле (США).
    УНИАН

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    Наезд на паломников у мечети в Лондоне.

    Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети. ​Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы. ​"Нам сообщили, что фургон въехал в паломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении. 

    Смотрите также: Наезд на паломников у мечети в Лондоне

    В понедельник, 19 июня, в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем БаталовымПроститься с актером пришли сотни человек, в том числе режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, мультипликатор Юрий Норштейн. Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что он два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже актер был переведен в реабилитационный центр. Похоронят Алексея Баталова на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 — 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 — 2004).

    Смотрите также: Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

    В городке Ле Бурже под Парижем стартовало крупнейшее авиашоу в мире — Международный Парижский авиасалон. Из постсоветских стран новые самолеты показала только Украина. "Антонов" презентовал среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д, который совершил первый полет в марте. По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия. Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника. Франция вне конкуренции – 23 полета.

    Смотрите также: Во Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон

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