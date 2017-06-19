Новый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрировал новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

Авиасалон Paris Air Show Le Bourget открылся в понедельник во Франции.

"Ан-132D производства ГП "Антонов", который является флагманом авиационного кластера ГК "Укроборонпром", показал свои мощные возможности в воздухе… Тысячи заинтересованных самолетом посещают статическую стоянку, где он находится между полетами", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после демонстрации украинского самолета концерн надеется привлечь иностранных производителей и инвесторов к сотрудничеству.

В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D прошла на мощностях "Антонова" в Киеве.

Самолет Ан-132D был построен украинским предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства. Компания с лета 2015 года начала курс на импортозамещение российских комплектующих для самолетов. Согласно заявлениям разработчика, самолет предназначен для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах.