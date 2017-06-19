наверх
19.06.201720:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Новый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже

    26604
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    facebook.com/antonov.company

    Рекомендуем

    Наезд на паломников у мечети в ЛондонеФотоитоги 19 июня: наезд на паломников в Лондоне, прощание с Баталовым и Парижский авиасалон18:36 19.06.2017
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в ПарижеПервые кадры с места наезда на фургон жандармерии в Париже18:21 19.06.2017
    Международный Парижский авиасалон Ле БуржеВо Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон17:18 19.06.2017
    Прощание с актером Алексеем БаталовымПрощание с Алексеем Баталовым в Москве14:20 19.06.2017
    Лесные пожары в ПортугалииПортугалия в плену лесных пожаров: шокирующие фото10:56 19.06.2017
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧПНаезд на паломников у мечети в Лондоне06:47 19.06.2017
    ЛГБТ-марш в КиевеЛГБТ-марш в Киеве в лицах20:32 18.06.2017
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщинаСтрашная авария во Львове: автомобиль въехал в толпу прихожан17:24 18.06.2017
    ЛГБТ-марш в КиевеМасштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно11:29 18.06.2017
    Все фотоленты

    Украинский государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрировал новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

    Авиасалон Paris Air Show Le Bourget открылся в понедельник во Франции.

    "Ан-132D производства ГП "Антонов", который является флагманом авиационного кластера ГК "Укроборонпром", показал свои мощные возможности в воздухе… Тысячи заинтересованных самолетом посещают статическую стоянку, где он находится между полетами", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, после демонстрации украинского самолета концерн надеется привлечь иностранных производителей и инвесторов к сотрудничеству.

    В сеть попало эффектное видео полета нового украинского Ан-132D
    канал Antonov Company на youtube
    Эффектное видео полета украинского Ан-132D, сделанного без комплектующих РФ

    В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D прошла на мощностях "Антонова" в Киеве.

    Самолет Ан-132D был построен украинским предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства. Компания с лета 2015 года начала курс на импортозамещение российских комплектующих для самолетов. Согласно заявлениям разработчика, самолет предназначен для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах.

    Ссылки по теме:
    Теги: