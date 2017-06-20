Белый дом сообщил дату, время и место встречи Трампа с Порошенко

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Встреча состоится во вторник в 11.00 по вашингтонскому времени (18.00 по Киеву), говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом. Встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

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Повестка дня встречи не сообщается, заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.

Порошенко находится в США с рабочим визитом.

Ранее также сообщалось, что Пентагон подтвердил встречу министра обороны США Джеймса Мэттиса с украинским лидером.